Türkiye Gazetesi

Koronavirüse yakalanan sporcu sayısındaki artış devam ediyor. Son olarak Formula 1'de mücadele eden Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalyan Ferrari takımının Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Leclerc'e FIA ve takım protokolleri uyarınca Abu Dabi'den dönünce test yapıldığı ve Covid-19 testinin pozitif çıktğı açıklandı. Paylaşımda Monakolu pilotun kendisini iyi hissettiği, hafif semptomları olduğu ve evde kendisini tecrit altına alacağı belirtildi.

Formula 1'de geçen sezon Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton koronavirüse yakalanmış, geçen hafta ise Lando Norris'in sonucuun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

OCAK AYINDA KORONAYA YAKALANMIŞTI

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Leclerc'in daha önce çift doz Covid-19 aşısı olduğu ve ocak ayında yine Covid-19 geçirdiği hatırlatıldı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu, 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de koşulan 2021 sezonunun son yarışında mücadele etmişti. Leclerc, yarışı 10. sırada, genel sezonu ise 159 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

Formula 1'de yeni kral Verstappen Red Bull-Honda'nın 24 yaşındaki pilotu, aynı puanla startı verdiği Hamilton'u son turda geçti ve unutulmaz bir finiş gördü.