Türkiye Gazetesi

Ali Koç döneminde 3 yıl yönetim kurulu üyeliği ve iletişimden sorumlu yöneticilik yapan Metin Sipahioğlu, döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrası sosyal medya hesabından başta Fenerbahçe olmak üzere spor kulüplerine çağrıda bulundu.

“KULÜPLERİN İŞİ ARTIK ÇOK ZOR”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Metin Sipahioğlu, "Mevcut kur fiyatlarının ve ekonomik sayıların gidişatı noktasında, tüm ülkemize ve milletimize güç, kuvvet dilerim. Spor dünyamıza gelince; özellikle büyük borç sarmalında olan kulüplerin işi artık çok zor. Fenerbahçemiz'de de bir küçülme, kemer sıkma mecburi gibi duruyor.” dedi.

“10 SENEDE 5 MİLYAR TL EK BORÇ”

Spor branşlarında küçülmeye gidilmesi gerektiğini vurgulayan Sipahioğlu “Bu mecburi küçülmeye ise, futbol harici branşlarda acilen başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Futbol harici branşların sponsorlara rağmen yıllık açığı 20-25 milyon Euro (500 m TL). 10 sene böyle gidersek 5 milyar TL ek borç sadece buradan oluşacak. 10 senede 5 milyar TL ek borç!” açıklamasında bulundu.

UYARILARDA BULUNDU

Kulüplerin ciddi bir borçlanma yüküne doğru gittiğini belirten Sipahioğlu, “Bence, bu branşlara öncelikle kulübün oluşturduğu gelir kadar bütçe belirlenmeli. Sonra da o bütçeden fazlasını teminatla taahhüt eden olursa, yönetimleri ayrı ayrı verilebilir. Ama taahhüt yoksa, gelir kadar bütçeler olmalıdır. Kızanlar da olacak ama bu durumu artık konuşmalıyız." dedi.

Metin Sipahioğlu'nun paylaşımı;

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