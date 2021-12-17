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Eriksen'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17.12.2021 - 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2021 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Christian Eriksen,
813808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/813808.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
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Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
17.12.2021 20:00
Gzt Giresunspor - Altay
18.12.2021 13:30
Kasimpaşa - Sivasspor
18.12.2021 16:00
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
18.12.2021 16:00
Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor
18.12.2021 19:00
Galatasaray - Başakşehir
18.12.2021 19:00
Alanyaspor - Adana Demirspor A.ş.
19.12.2021 13:30
Rizespor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.12.2021 16:00
Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.12.2021 16:00
Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük
19.12.2021 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
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01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
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16
33
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15
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1
4
9
31
03
MKE ANKARAGÜCÜ
16
9
3
4
12
30
04
EYÜPSPOR
16
9
3
4
7
30
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
9
1
6
12
28
06
YILPORT SAMSUNSPOR
16
7
5
4
4
26
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
7
2
7
2
23
08
ADANASPOR A.Ş.
17
6
5
6
-1
23
09
KOCAELİSPOR
16
7
2
7
-1
23
10
GENÇLERBİRLİĞİ
16
7
2
7
-5
23
11
TUZLASPOR A.Ş.
15
6
4
5
2
22
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
16
5
6
5
2
21
13
NASADOGE MENEMENSPOR
16
5
5
6
-5
20
14
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
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5
4
8
-5
19
15
BURSASPOR
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3
8
-5
18
16
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16
5
3
8
-5
18
17
ALTAŞ DENİZLİSPOR
16
4
4
8
-8
16
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ALTINORDU
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1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
18.12.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor
18.12.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Ankaragücü
18.12.2021 19:00
Balikesirspor - Altinordu
19.12.2021 13:30
Gençlerbirliği - Nasadoge Menemenspor
19.12.2021 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Manisa Futbol Kulübü
19.12.2021 16:00
Bursaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.12.2021 19:00
Kocaelispor - Eyüpspor
20.12.2021 17:30
Istanbulspor - Yilport Samsunspor
20.12.2021 20:00
Altaş Denizlispor - Bereket Sigorta ümraniyespor