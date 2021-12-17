Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliğine 2 yeni isim geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir.
Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.
İbrahim Reha Keskin’e ve Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz."
Burak Elmas'a tavır var: Galatasaray yönetimi çatırdıyor Galatasaray'da başkan Burak Elmas'a karşı tavır var. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in istifasını Köksal Ünlü takip etti. Yönetim içinde Işıtan Gün ve Reha Keskin de istifa kararı aldı fakat ‘şimdilik’ durduruldu.
Galatasaray'da istifa depremi: Köksal Ünlü de bıraktı Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in ardından genel sekreterlik görevinde olan Köksal Ünlü de istifa ettiğini duyurdu. Ünlü'nün, yönetim kuruluna istifa dilekçesini sunduğu öğrenildi.
Galatasaray yönetiminde kriz! İstifalar peş peşe gelecek Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in cuma günü istifasını açıklayacağı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Bununla birlikte, yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin’in de istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.
Galatasaray'da yönetime iki yeni isim
Galatasaray'da istifa eden yönetim kurulu üyeleri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü yerine görev yapacak isimler belli oldu.
Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliğine 2 yeni isim geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
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