Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren bir maç var bugün akşam saatlerinde… Lider Trabzonspor, sahasında üçüncü sıradaki Atakaş Hatayspor’u misafir edecek. Şu ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine karşı avantajı korumasını bilen bordo mavililer, galip geldiği takdirde rakibiyle farkı 13’e çıkaracak ve ciddi avantaj sağlayacak. Ki yarın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin olması da haftanın kârını artıracak.

İLGİSİ FAZLA

Geçen hafta Antalya deplasmanında aldığı mağlubiyeti unutturmak isteyen Karadeniz ekibi adına maçın ayrı bir özelliği de Anthony Nwakaeme’nin oynamadığı bir test maçı olması. Sakatlığı sebebiyle ilk yarıyı kapatan hücumun etkin isminin yokluğunu Djaniny ile doldurmak isteyen Abdullah Avcı, üç puan dışında bir sonuç düşünmüyor. Şu ana kadar satışa çıkan biletlerin yüzde 85’i satılırken bugünkü maçta 35 binin üzerinde taraftar bekleniyor.

Abdülkadir Ömür'ün bu akşam kritik kaşılaşmada forma giymesi bekleniyor

ÖMÜR GÖREVE HAZIR

Geçen hafta Antalyaspor maçında dinlendirilen ve takıma yeni katılan Abdülkadir Ömür, hocasından görev bekliyor. 22 yaşındaki genç yetenek bu sezon 14 maçta 3 gol ve bir asistlik bir performans sergilemişti.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Siopis, A. Ömür, Bakasetas, Hamsik, Djaniny, CornelIus

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

HATAYSPOR: Munir, Fatih, Burak Öksüz, Falette, Kamil Ahmet, Sackey, Ribeiro, Adekugbe, Lobzhanidze, Diouf, Louis

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

Trabzonspor'da sol Djaniny’ye emanet Trabzonspor’un başarılı hocası Abdullah Avcı, Afrikalı yıldız Djaniny'yi bu defa sol kanada monte edecek. Sakatlığı geçen Abdülkadir ise sağda forma giyecek.

Trabzonspor'un üç maç hesabı: Kayıpsız geçersek... En yakın rakibinin 9 puan önünde olan Trabzonspor; Hatay, Altay ve Başakşehir sınavlarını yara almadan atlatırsa şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde edecek.