Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’ye son darbe Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi. Bu sezon sergilediği performansla takımın en önemli isimlerinden olan Ferdi, idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk yarıyı kapattı. Attila Szalai’den sonra bu sezon en çok süre alan isim olan Ferdi’nin çekilen MR sonucunda arka uyluk kasında yaralanma tespit edildi. En az dört hafta sahalardan uzak kalacak olan Ferdi, ilk yarıyı kapatmış oldu. Genç yıldız Beşiktaş derbisinin yanı sıra Karagümrük, Y. Malatya ve kupadaki Afyon maçlarında olmayacak.

TISSERAND BELİRSİZ

Ferdi Kadıoğlu’nun yokluğu teknik heyetin elini önemli ölçüde zayıflatırken Vitor Pereira’nın onun yerinde Novak’a görev vermesi bekleniyor. Bu arada Marcel Tisserand’ın da derbiyi kaçırması söz konusu. Ferdi gibi Pereira’nın vazgeçilmezlerinden olan Kongolu savunmacı, gribal enfeksiyon sebebiyle son idmanda yer almadı. Yoğun tedavi uygulanan Tisserand’ın dev maçta forma giyip giymeyeceği maç saatinde kesinlik kazanacak. Eğer Tisserand yetişmezse onun görevini Serdar Aziz üstlenecek.

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Sivas maçı hariç ligde bütün karşılaşmalarda ilk 11’de sahne alan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’da da sadece Kadıköy’deki Eintracht Frankfurt mücadelesinde oynamadı. Toplam 22 maçta bin 679 dakika görev yapan Ferdi, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Yönetim kararını verdi: Fenerbahçe Pereira ile devam Beşiktaş maçına iki gün kala Fenerbahçe camiasının aklı derbide değil teknik direktör değişikliğinde. Ancak yönetim devre arasından önce Pereira’yı göndermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.