Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki genç stoperi Attila Szalai’nin talipleri artamaya devam ediyor. Daha öncesinde ismi İngiltere devi Chelsea ile anılan Szalai için şimdi de İtalyan devi devreye girdi.

CHELSEA İSMİ GEÇİYORDU

Geçtiğimiz günlerde adı Chelsea ile anılan 23 yaşındaki Macar oyuncu Szalai'nin transfer olacağı iddia edilmiş fakat daha sonra Fenerbahçe tarafından böyle bir transferin söz konusu olmadığı söylemişti. Yapılan açıklamayla transfer iddiaları yalanlanmıştı.

NAPOLİ HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basını, Attila Szalai için bomba bir iddia ortaya attı. Calcio Napoli'nin bir haberine göre bu sezon şampiyonluğa oynayan Napoli'nin Attila Szalai ile ilgilendiğini yazdı.

BOŞLUĞUNU DOLDURMAK İSTİYORLAR

Napoli'de savunmanın bel kemiği olan Kostas Manolas'ın eski takımın Olympiakos'a dönmesinin ardından Napoli buraya yeni bir transfer için harekete geçti.

MEMNUN DEĞİLLER

Diğer yandan sakatlığı bulunan bir diğer önemli oyuncu Kolibaly'nin yokluğu da Napoli'yi savunmada acil bir transfer yönlendiriyor. Şu anda savunmanın göbeğinde Juan Jesus ve Rrahmani'yi oynuyor fakat bu iki isimden memnun olmayan Napoli yeni transferler için harekete geçti.

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