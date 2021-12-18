Türkiye Gazetesi

Galatasaray’daki performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu için İspanya devleri yarışa girdi. İspanya basında yer alan habere göre Aktürkoğlu’nun Atletico Madrid ile prensipte anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

XAVİ İSTİYOR

NTV Spor'un El Nacional'den aktardığı habere göre; Barcelona hocası Xavi, hızı ve patlayıcı gücü özelliğinden dolayı Kerem Aktürkoğlu'nu istedi.

ATLETİCO MADRİD İDDİASI

Atletico Madrid'in de peşinde olduğu Kerem'in, Arda Turan'ın etkisiyle Madrid ekibine daha yakın olduğu belirtildi.

ALMANLAR DA SIRADA

Kerem'e Barcelona ve Atletico Madrid dışında Bayer Leverkusen ve Wolfsburg'un da ilgisi var.

Galatasaray'da yönetime iki yeni isim Galatasaray'da istifa eden yönetim kurulu üyeleri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü yerine görev yapacak isimler belli oldu.

Burak Elmas'a tavır var: Galatasaray yönetimi çatırdıyor Galatasaray'da başkan Burak Elmas'a karşı tavır var. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in istifasını Köksal Ünlü takip etti. Yönetim içinde Işıtan Gün ve Reha Keskin de istifa kararı aldı fakat ‘şimdilik’ durduruldu.

Galatasaray Kulübü ile Başkan Elmas'a, PFDK şoku! Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından medyada yer alan söylemleri üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.