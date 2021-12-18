Ligde yaşadığı puan kayıplarına dur diyemeyen Galatasaray, 17. hafta maçında da umduğunu bulamadı. Kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Aslan, 1-1'lik beraberlikle yetşnmek zorunda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI
20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin arka direğe plase şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Muhammed Şengezer'in kısa düşen topunda Morutan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.
41. dakikada Kerem'in derinlemesine pasında altıpas önünde müsait durumda topla buluşan Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI
İkinci yarı
60. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda, savunmaya çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.
69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının hemen gerisinden şutunda, top üstten dışarı gitti.
76. dakikada solda topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak kaleyi karşısına alan Halil'in yay üzerinden şutunda, top üstten auta çıktı.
82. dakikada soldan ceza sahasına giren Cicaldau'nun yerden pasında Marcao'nun şutunda, top auta gitti.
88. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun hücum yönünün sağından kullandığı kornerde penaltı noktasında topa iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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