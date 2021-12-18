Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası kapsamında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, N'Koudou, Mert Günok, Alex Teixeira ve Kenan Karaman derbi kadrosunda yer almadığı görüldü.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.

Beşiktaş’ın Pinheiro operasyonun perde arkası belli oldu! Teknik adam arayışında olan Beşiktaş, Portekizli hoca Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, önümüzdeki hafta Portekizli teknik adam ile imza töreni gerçekleştirecek. Pinheiro isminin ortaya çıkmasında Sporting Lizbon deplasmanındaki detay dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden Siyah-Beyazlı yönetim ekibi Portekizli hoca Bruno Pinheiro ile konuştuğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.