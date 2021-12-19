Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de dünün hava durumunda "Fırtına" vardı. Sahasında lig üçüncüsü Hatay'ı misafir eden Trabzonspor, lidere yakışır 'ezici bir oyun' sergiledi. 45 dakikalık dilimde bordo mavililer yüzde 78'e 22'lik topa sahip olma üstünlüğünü iki golle sonuçlandırdı. 15'te vuruşu kalecide kalan Djaniny, 24'te Cornelius'un güzel pasını üst direğe çarptırıp ağlara yolladı (Beşinci golüne ulaştı). 30'da Edgar ceza sahası dışından sert vurdu top üstten auta gitti.

ŞİİR GİBİ SON

Özellikle sağdan bindirmeleriyle Hatay'ı zorlayan Fırtına'nın 32'de yakaladığı pozisyonda Bakasetas'ın sert şutunu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti. 38'de ise "şiir gibi" bir gol geldi. İlk golde asist yapan Cornelius soldan atağa çıkan Denswil'i gördü o da müsait durumdaki Norveçli yıldıza çıkardı. Cornelius harika tamamladı. İlk yarının özeti; Nwakaeme'siz sert esen bir Fırtına ve keyif veren bir bordo mavi oyunu.

OYUN TERSE DÖNDÜ

İkinci devrenin başında özellikle 15 dakikada bambaşka bir Hatay vardı, Trabzonspor'a karşı baskı kurdu ama sonuç yoktu. Abdullah Avcı'nın 64'teki Abdulkadir ve Siopis hamlesi, baskıyı kırdı. 74'te Siopis'in vuruşunda Münir başarılıydı. 79'da Siopis'in ortasını Koita ıskaladı. 82, 86 ve 88'de Trabzonspor yüzde yüzlük gol fırsatlarını Koita (2) ve Abdulkadir ile değerlendiremedi. Sonuç olarak lider, derbi haftasında takipçilerinden birini daha uzakta tuttu.

ABDULLAH AVCI: BÜYÜK TAKIM İŞİ

Antalya mağlubiyeti sonrası takım psikoloji açısından da kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçı yorumladı: Zor rakibe karşı iyi bir galibiyet. İlk devre dominant oyunların en iyisiydi ve istediğimiz skoru aldık. Geçen hafta uzun süre kaybettikten sonra bu reaksiyonu vermek büyük takım reaksiyonu. Oyuncularıma hakkını vereyim ve teşekkür edeyim. Taraftara teşekkür ediyorum. Her hafta beni çağırıyor. Bu perdenin arkasında bir sürü insan var. Kulüp var, başkan, çalışanlar, profesyoneller var. Çağrılıyorum ama benim altımda 8 tane 10 tane beraber ürettiğimiz, Trabzonspor menfaati için ürettiğimiz ekip var. Burası bana sahip çıkıyor, ekibe sahip çıkıyor. Bu şehir güzellikleri hak ediyor.

"FIRSAT TRANSFERİ GİBİ GÖRÜLMELİ"

Abdullah Avcı, yeni transferleri Kouassi için "Yetenekli özel bir oyuncu. Fırsat transferi gibi bakmak lazım. Fildişi Millî Takımı’nda dünya çapında oyuncularla oynamak kolay değil. 10 gündür bizde antrenman yaptı. Genel takıma olan adaptasyonu, dar alandaki yeteneği, doğru bir transfer gibi duruyor. İkinci yarıda bizimle olacak" dedi.

BERAT ÖZDEMİR: HAMSİK İKİNCİ HOCAMIZ

Hatay maçının iyilerinden olan Trabzonsporlu Berat Özdemir, Marek Hamsik'i ayrı bir yere koydu: O bizim ikinci hocamız. Müthiş bir tecrübe ve müthiş bir yetenek. Biz onun tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz ve her geçen gün bir şeyler öğreniyoruz.

HATAY'DA ÖZAT'IN HAKEM İSYANI:

İki penaltımızı vermedi

Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Trabzonspor’a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu: Hakemler hakkında hiç konuşmadık, hiç konuşmayacağız. Yaşar Kemal Uğurlu atandığında çok iyi hakem diyordum ama yanıldığımı anladım. 2 tane yüzde yüz penaltımızı vermedi.

ÖMER ERDOĞAN'DAN SİTEM:

Oyuncular yanlış anlamış!

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Oyun planında 15 - 20 dakika oyunu tutup geçiş oynamayı izin vermemekti. Galiba yanlış anladı oyuncularım. Geriye gömüldük. İlk yarı kötüydük. İkinci yarı formasyon değişikliği yaptık beraberliği yakalayabilirdik. Uğurcan'ın çıkardığı toplar vardı.

Trabzonspor'da sol Djaniny’ye emanet Trabzonspor’un başarılı hocası Abdullah Avcı, Afrikalı yıldız Djaniny'yi bu defa sol kanada monte edecek. Sakatlığı geçen Abdülkadir ise sağda forma giyecek.