Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17’nci haftasında kendi evinde Başakşehir’le 1-1 berabere kalan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Karşılaşmanın ardından önemli yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan teknik direktör Emre Belözoğlu’nu öve öve bitirmedi.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR TEKNİK DİREKTÖR ADAYI”

Ekranlarda yaptığı yorumlarla gündem olan deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu için “Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum.” dedi.

“MAÇTAN DERS ÇIKARMALI”

Maçın gidişatı ile ilgilide açıklamalarda bulunan Dilmen, “Ancak oyunun son bölümlerinde Emre Belözoğlu bana göre yanlış değişiklikler yaptı. Bu maçtan ders çıkarmalı." dedi.

Galatasaray kendi evinde Başakşehir'le berabere kaldı.

Galatasaray'dan maç sonrası hakeme sert tepki Galatasaray SK, Başakşehir ile oynanan maçın ardından hakem Zorbay Küçük ile ilgili zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

Aslan’ın galibiyet hasreti bir hafta daha uzadı: Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaştı Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, misafir takımla 1-1 berabere kaldı. Cimbom, Okaka'nın golüne Mustafa Muhammed'le karşılık verebildi, Trabzon'un 18 puan gerisine düştü. Akıllara Fatih Terim'in üç sezon önce söylediği, "Sekiz puan fark da kapanır, on sekiz puan da" sözleri geldi.

Galatasaray'da yönetime iki yeni isim Galatasaray'da istifa eden yönetim kurulu üyeleri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü yerine görev yapacak isimler belli oldu.