Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de 2-2'lik beraberliğin ardından tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu. Bir süre protestolarına devam eden taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2-2 bitti Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Kadıköy'de dev randevu: Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam kozlarını paylaşacak. İki takım da şampiyonluk trenini kaçırmamak için kazanmak zorunda. Aksi durumda Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 15, Beşiktaş ise 18 puan gerisine düşecek.
Kadıköy'de istifa sesleri
Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken tribünlerden Aziz Yıldırım sesleri yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de 2-2'lik beraberliğin ardından tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu. Bir süre protestolarına devam eden taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.
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