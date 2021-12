Türkiye Gazetesi

Derbide alınacak mağlubiyet hâlinde gönderileceği konuşulan Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Futbolcular sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadı" derken, "Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkan'ın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek" sözlerini kullandı.

TARAFTAR HAKLI

Maç sonu 'istifa' tezahüratları için, "Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Ama Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor" sözlerini kullanırken kendisi hakkında yapılan 'istifa' spekülasyonları için de, "Hakkımda bir şeyler söylüyorlar ama ben ne dendiğini umursamıyorum. Fenerbahçe'de olmaktan gururluyum. Ne konuşulduğu umurumda değil. Bizim yapmamız gereken şey çalışmalarımıza devam etmek" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 bitti Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler Mesut'un penaltı golüyle öne geçse de eski Kanarya Josef karşılık verdi. Berisha takımını yine öne taşıdı ama Josef bir kere daha sahne aldı. Yılın son derbisi lider Trabzonspor'a yaradı.

Kadıköy'de istifa sesleri Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken tribünlerden Aziz Yıldırım sesleri yükseldi.