Türkiye Gazetesi

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı final maçında İtalya temsilcisi Imoco Volley Conegliano’yu 25-15, 22-25, 25-22, 22-25 ve 15-7’lik setlerle 3-2 mağlup eden VakıfBank 4. defa Dünya Şampiyonu oldu! Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı organizasyonun finali Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşirken, maça çok iyi başlayan temsilcimiz, Isabelle Haak’ın 12 sayıyla yıldızlaştığı ilk seti 25-15 önde geçmeyi başardı.

EGONU ZORLADI AMA...

İkinci sette dünyaca ünlü yıldızı Paola Egonu’dan gelen dokuz sayıyla oyuna tutunan İtalyan ekibi, bu seti 25-22 kazandı. Üçüncü sette rakibine oranla daha az yapan Giovanni Guidetti’nin öğrencileri bu seti 25-22 kazandı. Dördüncü sette yine Egonu karşısında zor anlar yaşayan VakıfBank bu seti 25-22 kaybetti. Final setinde harika bir performans sergileyen VakıfBank, son seti 15-7 kazanarak tarih yazdı.

EN DEĞERLİ HAAK

Şampiyonanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı VakıfBank’tan Isabelle Haak seçildi.

Fenerbahçe Opet Brezilyalı rakibini yenerek dünya üçüncüsü oldu Fenerbahçe Opet, Uluslararası Voleybal Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Brezilyalı rakibi Minas’ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.