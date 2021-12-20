Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'e tepkiler dinmiyor. Dün de Teknik Direktör Fatih Terim GSTV’ye açıklamalarda bulundu: Oyuncularım maçın hakemine sınırlar içerisinde itirazda bulunuyor. Hakemin vücut dili bir nefret anı, bir kin gütme gibi. ‘Go lan’ diyor. Kerem de ‘Hocam bize neden bu şekilde konuşuyorsunuz!’ dediğinde sarı görüyor, azarlıyor. Hakem bu haddi bulabiliyor. Necati de tepki gösteriyor hakem 'demedim' diyor.

BAKALIM SEVK OLACAK MI?

Hakem oyuncumuza 'yalancı' diyor. Ben veya bizden biri TFF’nin herhangi bir temsilcisine yalancısın desek kaç maç ceza alırız? Bakalım TFF, disiplin kuruluna sevk edecek mi? Biz bu hakemden adli makamlar ve TFF nezdinde şikâyetçiyiz. Avukatlarımız gelip olaya tanıklık eden herkesten yazılı beyan alacak. Biz bu yaklaşımı, bu hareketleri hakemin yanına da kâr bırakmayacağız. Ayrıca bu diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler de şahit.

BÖYLE BİR HADDİN YOK

Temsilci 'biz her şeyi birebir yazacağız’ dedi. Stat kameraları da çok şeyi kaydetmiştir. 2. yarı öncesi Arda’ya ‘Ben sizin ne yaptığınız çok iyi biliyorum’ diyor. Ardından Arda ile göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Daha sonra Arda’ya 'Bana da mı krampon fırlatacaksın!' diyor. Bak Zorbay Kardeşim, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a veya Galatasaray oyuncusunu, Galatasaray'ı hiçbir oyuncuya konuşamazsın. Böyle bir haddin yok!’’

Galatasaray'dan maç sonrası hakeme sert tepki Galatasaray SK, Başakşehir ile oynanan maçın ardından hakem Zorbay Küçük ile ilgili zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

Aslan’ın galibiyet hasreti bir hafta daha uzadı: Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaştı Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, misafir takımla 1-1 berabere kaldı. Cimbom, Okaka'nın golüne Mustafa Muhammed'le karşılık verebildi, Trabzon'un 18 puan gerisine düştü. Akıllara Fatih Terim'in üç sezon önce söylediği, "Sekiz puan fark da kapanır, on sekiz puan da" sözleri geldi.