Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 17'nci haftası derbi heyecanına sahne oldu. Dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen maçın ilk yarım saatinde tam 3 gol kaydedilirlen karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası stadda istifa seslerinin yükseldiği ve taraftarların moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenirken, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, derbinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORSUNUZ"

Mesut Özil, paylaşımında "Müthiş desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz…" ifadelerinde bulundu.

Özil'in paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 bitti Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler Mesut'un penaltı golüyle öne geçse de eski Kanarya Josef karşılık verdi. Berisha takımını yine öne taşıdı ama Josef bir kere daha sahne aldı. Yılın son derbisi lider Trabzonspor'a yaradı.

Pereira Ali Koç'a sahip çıktı ve ekledi: Umrumda değil Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Vitor Pereira, 2-2 beraberlikle sona eren Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık, iki kere gol yedik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Hakkımda söylenenler olsa da ben Fenerbahçe'de mutluyum" dedi