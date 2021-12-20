Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta uzun süreli sakatlığının ardından kortlara dönen ve kariyerine 20 grand slam şampiyonluğu sığdıran İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

TWITTER'DAN DUYURDU

Uzun bir sakatlık sürecini atlatmasının ardından geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Şampiyonası'na katılarak yeniden kortlara dönen 35 yaşındaki tenisçi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abu Dabi'daki turnuvanın ardından İspanya dönüşünde Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirten Nadal, "Bazı hoş olmayan anlar yaşıyorum ama yavaş yavaş her şeyin daha iyiye gitmesini bekliyorum. Evde karantina altındayım ve benle son dönemde temasa geçen herkesi uyardım." ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA AÇIK'A KATILACAK

Turnuva takviminde değişikliğe gitmeyi planlamadığını vurgulayan İspanyol tenisçi, kendini iyi hissetmesi halinde 3-9 Ocak'taki ATP turnuvası Melbourne Summer Set ile 17-30 Ocak'ta düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayı planladığını ifade etti.

Dünya 6 numarası Nadal, Mubadala Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanyalı Andy Murray'ye 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0, Kanadalı Denis Shapovalov'a ise 6-7, 6-3 ve 10-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.

Fransa Açık'ta son çeyrek final bileti Nadal'ın Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek erkeklerde son çeyrek final bileti Rafael Nadal'ın oldu.

Nadal dördüncü tura çıktı Rafael Nadal, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde galibiyet elde ederek dördüncü tura yükselen isim oldu.

Nadal, çeyrek finalde 2-0 yenilerek elendi Erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde Alexander Zverev'e 2-0 yenilerek veda etti.