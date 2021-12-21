Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı ile birlikte İngiltere yeniden yüksek vaka oranlarıyla mücadele ediyor. Bu kapsamda Premier Lig'de de yoğun artışın yaşandığı öğrenilirken, Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE İKİ KAT ARTI YAŞANDI

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.

Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Johnson sinyali verdi: İngiltere'ye kısıtlama geliyor İngiltere Başbakanı Johnson, artan koronavirüs vakaları nedeniylea yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, kamunun korunması için daha fazla önlem alma ihtimallerinin hala gündemde olduğunu söyledi.

İngiltere günlük vakada rekor üstüne rekor kırıyor İngiltere, son üç gündür günlük vakalarda rekor tazeliyor. Ülkede, pandeminin başından bu yana en çok vaka bugün görüldü.