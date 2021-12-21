Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın beş büyük liginde Antalyaspor maçına kadar yenilgisiz tek takım olma unvanını elinde bulunduran ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor’un başarısı İtalyanların da dikkatini çekti. ilfattoquotidiano.it sitesi, bordo mavililerin, ligin büyükleri olan ve İstanbul’un zenginleri olarak adlandırdığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a tarihi fark atıp alay ettiğini yazdı. Türkiye’nin dört bir yanında taraftarı olduğu vurgulanan Fırtına, Juventus, Inter ve Milan’a benzetildi.

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Ligde 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece bir mağlubiyet alan bordo mavili takım 42 puan toplarken Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 17 ve Galatasaray'a da 18 puan fark attı. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor’un ise 9 puan önünde. Karadeniz temsilcisi bugün de Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Sakatlığı bulunan ve ilk yarıyı kapatan Anthony Nwakaeme takımdaki yerini alamayacak. Abdullah Avcı, Altay engelini de kayıpsız geçip avantajlarını sürdürmek amacında.

AĞAOĞLU: 3 BÜYÜKLER YARIŞIN İÇİNDE

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ligde daha 21 maç var, yarısını bile oynamadık. Rakiplerimiz kötü gidecek diye bir şey yok. Bence üç büyükler yarışın içinde" derken, "Sezon başladığında takım olarak hazırdık. Hamsik en kolay transferimiz oldu. 2-3 saatte bitti. Pazarlık yapmadı. Futbol oynamak istiyordu" sözlerini kullandı.

Trabzon'un oyununa övgü: Bu futbol bizi hedefe götürür Lider Trabzonspor'un Hatayspor karşısında ilk yarıdaki oyunu herkesi mest etti. Yönetim mutlu, taraftar umutlu, Abdullah Avcı ise gururlu.

Fırtına yıktı geçti! Trabzonspor işi ilk yarıda bitirdi Trabzonspor, rakibe top göstermediği (yüzde 78'e 22) bölümde Cornelius'un skorer oyunu ile sonuca gitti. Norveçli 1 gol, 1 asistle öne çıktı. Nwakaeme'nin yokluğunda Djaniny de tabela yaptı.