Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Ligde oynadığı son altı maçında da galibiyetin yüzünü unutan Galatasaray, Adana Demirspor karşısında çıkış arıyor. Fatih Terim, memleketi Adana’ya gitmeden önce son taktik idmanda rotasyon sinyalleri verdi. Sol bekte düşüş yaşayan Aanholt’un yerine Ömer’i deneyen Terim, hücum hattında Halil ve Mustafa’yı bir arada oynattı. Fatih Hoca maç toplantısında "Son dönemde yaşadıklarımız ortada. Artık çıkışa geçmeliyiz. Hakem kararlarından etkilenmemek için maçı erken koparmalıyız" dedi.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Samet, Dell, Kaan, Sinan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas,Balotelli

GALATASARAY: İsmailİ Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Mustafa, Morutan

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

EN KÖTÜ SENARYO

Bu arada devre arası hesapları da şaştı! Muslera’dan sonra Diagne’nin de sahalardan en az iki ay uzak kalacak olmasının şokunu yaşayan yönetim, Senegalli golcüyü satıp transfer için kaynak bulma hesabı içindeydi. Ancak hayaller suya düştü. Mustafa’nın da Mısır Millî Takımı’na çağrılması planların sil baştan yapılmasına sebep oldu. Mustafa 9 Ocak-6 Şubat arasında Afrika Kupası’nda olacak. Forvet arayışlarına hız veren sarı kırmızılılar Dennis Man’den sonra Kolombiyalı Julian Quinones’i de listeye eklendi.



Sakatlıları devam eden Muslera, Boey, Arda, Luyindama’ya kalçasında kırık tespit edilen Diagne de katıldı. Assunçau da Adana deplasmanına götürülmedi.

SAĞLI SOLLU ORTA: BEKLERE GÖREV

Fatih Terim mutlak üç puan parolasıyla çıkacakları Adana Demirspor maçı öncesi beklerine özel bir görev verdi. Diagne’nin yokluğunda sahada olacak Mustafa’nın hava hâkimiyetinden yararlanmak isteyen Fatih Hoca bek oyuncularından sağlı sollu orta yapmalarını istedi.

Galatasaray'dan maç sonrası hakeme sert tepki Galatasaray SK, Başakşehir ile oynanan maçın ardından hakem Zorbay Küçük ile ilgili zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

Aslan’ın galibiyet hasreti bir hafta daha uzadı: Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaştı Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, misafir takımla 1-1 berabere kaldı. Cimbom, Okaka'nın golüne Mustafa Muhammed'le karşılık verebildi, Trabzon'un 18 puan gerisine düştü. Akıllara Fatih Terim'in üç sezon önce söylediği, "Sekiz puan fark da kapanır, on sekiz puan da" sözleri geldi.