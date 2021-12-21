Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıllardır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için ikinci kez takımın başına getirilen Vitor Pereira'nın macerası kısa sürdü. 17 haftalık süreçte beklentileri karşılayamayan ve taraftarların tepkisini çeken Portekizli teknik adamla yollar ayrıldı.

2 Temmuz'da "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" diyerek takımın başına geçen Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakalayarak kötü bir performans sergiledi.

28 GOL ATTI, KALESİNDE 22 GOL GÖRDÜ

Sarı lacivertli ekip, bu dönemde çıktığı 17 lig maçından 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile ayrılarak hanesine 28 puan yazdırabildi. 17 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde ve 5. sırada yer alan Fenerbahçe, bu müsabakalarda 28 gol atarken kalesinde 22 gol gördü.

Şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan takım, UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü bir grafik çizdi ve grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

Beşiktaş derbisindeki oyun ve 2-2'lik skor sonrasıise Portekizli teknik adam ile yollar ayrıldı.



Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başındaki ilk döneminde 14 ay görev yapmıştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Pereira'nın Fenerbahçe'den sonraki durağı hakkında önemli iddialar ortaya atıldı. Portekiz ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya kulübü Flamengo, Pereira ile görüşmelerinde yol kat etti.

Fenerbahçe'den ayrılmasıyla birlikte Flamengo için ilk aday konumuna gelen Vitor Pereira'nın yakın zamanda Brezilya ekibine imza atması bekleniyor.

KOLTUĞA EN BÜYÜK ADAY BILIC

Fenerbahçe'de Pereira’nın yerine en büyük aday Slaven Bilic. Avrupa’ya dönmek isteyen Hırvat teknik adamın ay sonunda Çin ekibi Beijing Guoan’la yollarını ayırması bekleniyor. Sarı lacivertli kulüple ile prensipte anlaşan Bilic’in takımın bütün maçlarını izlediği ve rapor hazırladığı belirtiliyor. Karagümrük'le yollarını ayıran Farioli ismi de gündemde tutuluyor. Fenerbahçe'de takımın başında devre arasına kadar Tahir Karapınar olacak.

Beşiktaş derbisi bardağı taşırmıştı, bileti kesildi... Pereira'nın sözleşmesini feshedildi Fenerbahçe'nin kötü giden grafiği sonrası bir süredir takımdan gönderileceği konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı lacivertli kulüpteki ikinci dönemine, 'Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim' iddiasıyla başlayan Vitor Pereira ligin ilk yarısını bile bitiremedi.