Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Listede birçok isim bulunurken öne çıkanlar ise Slaven Bilic, Kenan Kartal ve son olarak sürpriz isim Şenol Güneş oldu.

FENERBAHÇE’DEN SÜRPRİZ İSİM

Fenerbahçe’de yeni teknik direktörünün ikinci yarı başlamadan belli olması bekleniyor. Fotomaç’ın haberine göre; Fenerbahçe Şenol Güneş’i listesine aldı.

OLUMLU AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Yerli adaylar arasında Güneş ismi öne çıkmış durumda. İsmi geçen Kenan Koçak’ın kamuoyunda olumsuz karşılanmasının ardından yönetim, 'kendisini ispatlamış' isimlere yöneltti. Bugüne dek Fenerbahçe ile zıtlaşan Şenol Güneş, Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe için ılıman açıklamalar yapmıştı.

BEŞİKTAŞ’INDA RADARINDA

Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş'e giden Beşiktaş, frene bastı. U-19'dan A Takım'a yükselen Önder Karaveli olumlu sinyaller verdi. Karaveli'nin devam etme olasılığı güçlü.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 bitti Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler Mesut'un penaltı golüyle öne geçse de eski Kanarya Josef karşılık verdi. Berisha takımını yine öne taşıdı ama Josef bir kere daha sahne aldı. Yılın son derbisi lider Trabzonspor'a yaradı.

Fenerbahçe Opet Brezilyalı rakibini yenerek dünya üçüncüsü oldu Fenerbahçe Opet, Uluslararası Voleybal Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Brezilyalı rakibi Minas’ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Kadıköy'de dev randevu: Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam kozlarını paylaşacak. İki takım da şampiyonluk trenini kaçırmamak için kazanmak zorunda. Aksi durumda Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 15, Beşiktaş ise 18 puan gerisine düşecek.