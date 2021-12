Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Başakşehir’i ağırladı. Başakşehirli Okaka’nın gölüyle yenik duruma düşen Sarı-Kırmızılı ekip, Mohamed'in son dakikalarda attığı golle skora denge getirerek 1 puan almayı başardı. Alınan beraberlikle Galatasaray, lider Trabzonspor’un 18 puan gerisinde kaldı. Müsabakaya ise hakem Zorbay Küçük damga vurdu.

FUTBOLCULARA HAKARET ETTİ

Karşılaşma bitti ama tartışmalar halen devam ediyor. Sabah’ın haberine göre; tartışmalı kararlara imza atan maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, hakemin sarı-kırmızılı futbolculara hakaret ettiğini belirtti.

“SEN ‘LAN’ DİYEMEZSİN”

Necati Ateş, müsabaka sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ateş, hem dördüncü hakemin hem de Zorbay’ın futbolculara hakaret ettiğini ve “Go lan” dediğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Necati Ateş, “Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen "lan" diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın.” dedi.

“GALATASARAY OYUNCUSUNA YALANCI DİYEMEZSİN”

Hakem Zorbay Küçük’ü sert bir şekilde eleştiren Ateş, “Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir. Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde... Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin.” ifadelerini kullandı.

“BUNLARI SÖYLEME HAKKINA SAHİP DEĞİL”

Hakemin Galatasaraylı futbolcuları tahrik ettiğini belirten Necati Ateş, “Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz. Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kart çıkarır gösterirsin. Daha yanlış bir şey yaparsa kırmızı kart gösterirsin. Bir hakem ki adı Zorbay Küçük; kendisi benim yüzüme oyuncuma 'Go Lan' diyor.

Oyuncum bana bunu söylediğinde bunu teyit ettiriyoruz. Soruyorum oyunculara 4-5 oyuncu 'evet dedi' diyor. Hakeme söylediğimde bana oyuncun yalancı diyor. Hangi hadle bunu söylüyorsun. Değil Galatasaray oyuncusu hiçbir oyuncu için bunu diyemezsin, bunları söyleme hakkına sahip değilsin.” açıklamasında bulundu.

DEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Zorbay Küçük'ün, sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog mücadelenin önüne geçmişti. Küçük, TFF'ye verdiği savunmada "Go lan" demediğini, "Go away (*Git buradan)" diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığını söylemişti.

“ÖYLE DİYORSA YALAN SÖYLÜYOR”

Antrenör Necati Ateş'in, hakeme, "Kerem penaltı olduğunu söylüyor. Yalan mı söylüyor?" dediği, bunun üzerine Küçük'ün de "Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor" ifadesini kullandığı bildirildi.

İKİ HAFTA DİNLENDİRİLECEK

MHK'nin, Küçük'e, "Böyle bir diyaloğa girmen yanlış" dediği belirtildi. 29 yaşındaki hakemin iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.

