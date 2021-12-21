Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zor zamanlar yaşayan ve teknik direktör Vitor Pereira ile de yolalrini ayırmak zorunda kalan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Mergim Berisha'dan geldi. Alman topçunun sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş derbisi bardağı taşırmıştı, bileti kesildi... Pereira'nın sözleşmesini feshedildi Fenerbahçe'nin kötü giden grafiği sonrası bir süredir takımdan gönderileceği konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı lacivertli kulüpteki ikinci dönemine, 'Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim' iddiasıyla başlayan Vitor Pereira ligin ilk yarısını bile bitiremedi.

Fenerbahçe'de Ferdi şoku: İlk yarıyı kapattı Sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'ye kritik Beşiktaş derbisi öncesi Ferdi'den kötü haber geldi. Arka uyluk kasında yaralanma tespit edilen genç yıldız ilk yarıyı kapattı.