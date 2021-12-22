Türkiye Gazetesi

Uğur AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve haftaya en yakın rakibi Konyaspor'un dokuz puan önünde giren Trabzonspor, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde beklentilerin üzerinde bir grafik çizen Altay'a misafir oldu. İki takımın da çift haneli şut sayılarıyla tamamladığı, oldukça tempolu bir 90 dakikaya sahne olan karşılaşmada gülen Karadeniz ekibi oldu.

USTA İŞİ HAMLELER

Maçta gol perdesi mücadelenin 33. dakikasında açıldı. Bordo-mavili takımın ceza sahası önünde topla buluşan sağ bek Cebrail güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1- 0. 43'te yaşanan karambolde Berat'la gol fırsatı yakalayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu fırsatı değerlendiremeyince ilk yarı 1-0'lık Altay üstünlüğüyle sona erdi. Avcı'nın oyuna müdahalesi ise ikinci yarının başında gerçekleşti.

YİNE CORNELIUS

Bakasetas ve Dorukhan'ı sahaya süren tecrübeli teknik direktörün bu hamlesi kısa bir süre içerisinde golü getirdi. Maçın 51. dakikasında Bakasetas'ın pasını iyi değerlendiren Cornelius gelişine yaptığı vuruşla skoru dengeledi: 1-1. İlerleyen bölümde bir de Koita'yı sahaya süren Abdullah Hoca yine sonuç aldı. Bu oyuncunun asistinde Cornelius üç puanı takımına getiren golü attı: 1-2.

Cebrail'in füzesiyle geri düşen Trabzonspor bu sezon ilk defa ceza sahasının dışından gol yedi. Altaylı futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

SEZON BAŞINDA ELEŞTİRİ ALDI AMA...

Sezonun ilk haftalarında Andreas Cornelius için yorumlar netti: Sörloth'un yerini tutamaz... Fakat Danimarkalı oyuncu gittikçe açıldı ve takımını sırtlamaya başladı ve dün attığı iki golle, kırılma niteliği taşıyan maçta üç puanı takımına getirdi. Danimarkalı, son yedi maçta altı gol attı, bir asist yaptı ve ligde dokuz gole yükseldi.

Karşılaşmanın ardından, "Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum" diyen Cornelius, "İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım" şeklinde konuştu. Soyunma odasında takım arkadaşlarınca tebrik yağmuruna tutulan futbolcu ligde son üç maçta da gol attı.

UĞURCAN: GÜZEL BİR GOL YEDİM

Yaptığı kritik kurtarışlarla üç puanda büyük pay sahibi olan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, "Çok güzel bir gol yedim. Haftanın golü bence. Çok güzel bir performans sergiledik. Oyun organizasyonunu daha iyi yaparak öne geçtik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Antalyaspor maçından sonra çok iyi bir reaksiyon verdik, bugün de 1-0 geriden bu reaksiyonu vermek önemliydi" sözlerini kullandı.

DENİZLİ: FİNALİ YAPAMADIK

Altay'ın çalıştırıcısı Mustafa Denizli, "Beraberliğe üzülecekken, maçı kaybettik. Akış, her şey bizim lehimize. Trabzonspor iyi bir takım, uzak ara da lig lideri. Skor olarak böyle bitmemeliydi. Çerçeveyi bulamadık, final paslarını yapamadık" dedi.

ABDULLAH AVCI: VİSCA'YI İSTİYORUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, "Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz" derken, "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoca, "Ara transferde bir sol bek, bir de kanat oyuncusu alacağız. Visca'yı takımımda görmek isterim" şeklinde konuştu.

İtalyanların gündemi Trabzonspor: Alay ediyorlar! İtalyan basını, en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde bulunan Trabzonspor'un İstanbul’un zengin kulüpleriyle alay ettiği vurguladı.

Trabzonspor’dan 3 büyüğe tarihi fark Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de ezeli rakipleri İstanbul’un 3 büyüğü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a tarihi puan farkı atarak şampiyonluk yarışında liderliğini sürdürüyor.