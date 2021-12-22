Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Başkan Ali Koç ile sezon içi hoca değiştirme geleneğini sürdüren Fenerbahçe’nin kime emanet edileceği merak konusu. İlk yarının bitimine iki maç kala takımın bir defa daha Tahir Karapınar’a emanet edilmesi beklenirken sarı lacivertlilerin adayı çok ama hocası yok. Slaven Bilic isminin ilk sırada yer aldığı listenin güçlü adaylarından birisi de Kenan Koçak’tı. Ancak TFF yöneticisi Hamit Altıntop “Kenan Koçak’ı Fenerbahçe’ye vermeye niyetimiz yok, konu kapansın lütfen” diyerek listeyi kısalttı.

TARAFTAR LÖW'DEN YANA

Pereira gibi, Fenerbahçe’deki hikâyesi yarım kalan isimler de Fenerbahçe’nin gündemine geldi. Yakın dönemde görev yapan Fenerbahçe’nin öz evladı İsmail Kartal’ın adı kulislerde dolaşsa da, tecrübeli teknik adamla kurulan bir temas yok. Flaş iddia ise kariyerinin başlarında çalıştırdığı Fenerbahçe’ye bir gün döneceği umut edilen Dünya Kupası sahibi Joachim Löw. Sarı lacivertlilerin Alman hoca için nabız yokladığı iddia ediliyor. Hoca konusunun devre arasına kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı.

BREZİLYA YOLCUSU

Pereira’nın takımı hazır

Fenerbahçe’deki hikâyesi bir kere daha yarım kalan Vitor Pereira, temiz bir sayfa açmak için hiç zaman kaybetmiyor. Henüz Fenerbahçe ile yollarını ayırmadan Flamengo’dan teklif alan Portekizlinin yeni rotası Brezilya olacak gibi. Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ve Paulo Sousa’yla görüşen Flamengo, liste başındaki Pereira’nın kabul etmesi hâlinde takımı Portekizliye teslim edecek.

MUHALEFET KOÇ'A PATLADI

"Bırak git artık"

Aziz Yıldırım’dan sonra Ali Koç’a karşı sesini yükselten ilk isim Şevket Yılmaz oldu. Fenerbahçe 2000 Derneği’nin Başkanı Yılmaz, bir basın açıklamasıyla Ali Koç’u istifaya davet etti. Yılmaz, ağır bir dille eleştirdiği Koç yönetimine “Beceremediniz, yönetemediniz, başaramadınız!” diyerek istifa çağrısında bulundu.

Fenerbahçe’den Şenol Güneş sürprizi: Radarına almış durumda Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de hoca arayışına başladı. Gündeme ise sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler gündemine deneyimli hoca Şenol Güneşi aldı. Beşiktaş’ında gündeminde olan Güneş’in masadaki ciddi adaylardan biri olduğu iddia edildi.

Berisha' dan Fenerbahçe'ye kötü haber Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

İmza an meselesi: Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren ancak beklentileri karşılayamayan ve görevine son verilen Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor. Portekizli hocanın yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı lacivertlilerde ise rota Slaven Bilic.