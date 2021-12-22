Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17’nci haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayan Fenerbahçe, sahasında 2-2 berabere kaldı. Maç bitti ancak verilen hakem kararları halen yankı yapmaya devam ediyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus’un sergilediği performans Beşiktaşlıların tepkisine neden olurken kamuoyundan da tepkiler gelmeye başladı. Deneyimli hakemin, çaldığı düdüklerle ve verdiği penaltıyla maçın sonucunu etkilerken, ligdeki sıralama ve puan dağılımını da etkilemiş oldu.

DİREK PENALTI VERDİ

Fırat Aydınus, karşılaşmanın başlarında Fenerbahçe atağında Rossi’yi marke etmeye çalışan Larin’in koluna çarpan topa penaltı kararı verdi. VAR incelemesine de ihtiyaç duymayan Aydınus, direkt beyaz noktayı gösterdi.

BEŞİKTAŞ TARAFINDAN TEPKİ GELDİ

Türkiye’deki hakem yorumcularının ve otoritelerin tamamı pozisyonun penaltı olmadığı yönünde fikir beyan etti. İlk ve ikinci yarıda ise özellikle çıkarmadığı sarı kartlar ile maçı yönlendiren Fırat Aydınus, sert müdahalelere göz yumdu. Bu da yine Beşiktaş’ın maç sonunda tepkisine neden oldu. Siyah beyazlıların maçta en az 2 tane kırmızı kart beklentisi vardı.

9 HAFTADIR MAÇ ALAMIYOR

Şimdi gözler, performans uygulamasına göre Fırat Aydınus’un kaç maç dinlendirileceği kararına çevrildi. Bilindiği gibi, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık, kararlarında dolayı 9 haftadır maç alamıyor. Kamuoyu, derbide benzer kararlara imza atan Fırat Aydınus için de benzer yaptırımı beklerken, MHK tarafından Aydınus ile ilgili vereceği karar takip ediliyor.

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