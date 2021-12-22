Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışını devam ediyor. Birçok isim gündeme gelirken en kuvvetli aday olarak Joachim Löw gösteriliyordu. Ancak Alman teknik adamla ilgili Sport Bild'den aktardığı haber de Löw'le ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

ÜST DÜZEY TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre deneyimli hoca Joachim Löw’ün Bundesliga'da Dortmund ve Bayern dışında bir takım çalıştırmasının zor olduğu vurgulandı. Haber de özetle Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

LA LİGA LİGİ’NE GİTMEK İSTİYOR

Haberde aynı zamanda Joachim Löw’ün Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Alman teknik adamın hayalindeki ligin İspanya olduğu ancak Real Madrid'in Carlo Ancelotti, Barcelona'nın da Xavi ile anlaşması nedeniyle kısa vadede bunun mümkün olmadığı belirtildi. Joachim Löw için İngiltere Premier Lig'in de alternatiflerden biri olduğu kaydedildi.

DORTMUND YA DA BAYERN

Bundesliga'da ise Dortmund ve Bayern dışında bir takım çalıştırmasının zor olduğu vurgulandı. Haber de özetle Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

Yine bir 'yarım kalan' hikaye: Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Löw Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlıktaki dördüncü yılında beşinci teknik adamını aramaya başladı. Pereira gibi Fenerbahçe’de hikâyesi yarım kalan Löw yeniden gündemde.

Berisha' dan Fenerbahçe'ye kötü haber Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe’den Şenol Güneş sürprizi: Radarına almış durumda Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de hoca arayışına başladı. Gündeme ise sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler gündemine deneyimli hoca Şenol Güneşi aldı. Beşiktaş’ında gündeminde olan Güneş’in masadaki ciddi adaylardan biri olduğu iddia edildi.