Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel yönetimide çıktığı ilk sınavda beraberlikle yetindi. İlk yarıda gelen 1-1'lik skor maç sonunda da değişmedi. Maça, Karagümrüklü futbolcular Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin'in aldığı kırmızı kartlar damga vurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

29. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare’nin ortasında ceza sahası içinde Adnan Uğur’dan seken topu alan Mesut Özil’in penaltı noktası üzerinde vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic’in ceza sahası içine girip kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada ceza sahası içinde Pelkas’ın vuruşunda Burak Bekaroğlu’nun eline çarpan topta hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Burak direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

38. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Caner Erkin kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

40. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Özil meşin yuvarlağı kaleci Viviano’nun solundan ağlara gönderdi. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

49. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında bulunan Pelkas’ın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine hareketlenen Mert Hakan Yandaş’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

71. dakikada Sosa’nın pasında ceza sahası dışı sağında topu alan Nazım Sangare’nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’da kaldı.

83. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

90+2. dakikada ceza sahasının sağ tarafından Mesut Özil'in ortasında arka direkte topla buluşan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahattin Duran xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xxx, Hedenstad xx, Burak Bekaroğlu x, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Adnan Uğur xx (Erhun Öztümer dk. 74 x), Andrea Bertolacci xx (Luckassen dk. 46 x), Ahmed Musa xx (Salibur dk. 82 ?), Yann Karamoh xx (Balkovec dk. 46 x), Aleksandar Pesic xx (Jimmy Durmaz dk. 61 x)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Emre Mor, Efe Tatlı, Fabio Borini, Salih Dursun

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Nazım Sangare xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Jose Sosa xx (Miha Zajc dk. 78 x), Mert Hakan Yandaş xx, İrfan can Kahveci xx (Diego Rossi dk. 86 ?), Dimitrios Pelkas xx (Serdar Dursun dk. 63 x), Mesut Özil xx, Enner Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Burak Kapacak

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Aleksandar Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Mesut Özil (dk. 40 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Burak Bekaroğlu (dk. 37), Caner Erkin (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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