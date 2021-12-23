Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray, Adana deplasmanından da eli boş dönerek galibiyet hasretini yedi maça çıkardı. Şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda Aslan, liderin 21 gerisinde, lig sonuncusunun ise sadece 12 puan üstünde yer aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar kötü gidişatın nasıl sonlandırılacağını merak ederken teknik heyet ise ocak ayını işaret etti. Adana Demirspor maçı sonrası Selçuk İnan "Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişebiliriz" derken o da yeni ocak ayında yapılacak takviyeleri işaret etti.

NEREDE KALMIŞTIK!

Ara transferde en az üç takviye yapılması gündemdeyken, son yıllarda yapılan ve verim alınamayan transfer anlayışına tepki vardı. Fatih Terim, 2017 yılının aralık ayında ‘Nerede kalmıştık’ diyerek tekrar koltuğa oturtmuştu. 4 yıl içinde Terim yönetiminde iki şampiyonluk gelirken bir defa altıncı bir defa da ikinci olarak sezon tamamlandı. Bu süreçte Aslan tam tamına 49 oyuncu transfer etti. Ortalama her sezon üç yedekli yeni birer on bir kuruldu. Buna rağmen ön libero olmaması, yedek kaleci sıkıntısı ve forvet verimsizliği net bir şekilde kendini gösterdi.

TERİM’İN SON DÖNEM TRANSFERLERİ

2017-18 (Ara transfer): Nagatomo

2018-19: Diagne, Emre Akbaba, Marcao, Luyindama, Onyekuru, Ndiaye, Ömer Bayram, Mitroglou, Muğdat, Emre Taşdemir, Semih Kaya

2019-20: Seri, Lemina, Onyekuru, Andone, Sarrachi, Ozornwafor, Emre Mor, Nzonzi, Falcao, Babel, Jimmy, Okan, Taylan, Âdem, Şener, Sekidika

2020-21: Mustafa Muhammed, Oğulcan, Etebo, Gedson, Omar, Emre Kılınç, Yedlin, Halil, Arda, Fatih Öztürk, Kerem

2021-22: Nelsson, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış, Boey, Assunçao, Van Aanholt, Aytaç, Alpaslan, Halil

Terim’den mahrum beş lig maçına çıkan sarı kırmızılılar bu mücadelelerde iki mağlubiyet, üç beraberlik aldı, dokuz puan bıraktı.

GALATASARAY'DA ATAN DA TUTAN DA YOK

Futbolun klasikleşen cümlelerinden olan "Atan ve tutanın iyi olacak" sözü şu sıralar sarı kırmızılılar için masal gibi geliyor. Muslera’nın sakatlanmasının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe forma giydiği iki maçta üç gole engel olamadı. Zaten öncesinde de golcüler; Mustafa 5, Halil 2 ve sakatlanan Diagne 2 golde kalarak kötü tablonun sebeplerinden olmuştu.

SANVER: HAKKIMIZI ARIYORUZ

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver, "TFF'deki sistem ve kişi kaynaklı problemlerin farkındayız. Çözmek için uğraşıyoruz. Galatasaray’ın hakkını arıyoruz" derken, "Kulübümüzdeki problemlere de hakimiz. Çözmek için güvenli adımlarla ilerliyoruz. Bugün alkışlanmak uğruna yarınları riske atmayacağız. Takımımızı gençleştirdik, maliyeti düşürdük. Avrupa'da ilk 16'dayız" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor 2-0 Galatasaray: Aslan deplasmanda ağır yaralı Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Altı maçtır kazanamayan Fatih Terimsiz sarı kırmızılılar, bedavaya kiraladığı genç yıldızının iki golüyle yıkıldı, lider Trabzonspor ile fark 21 puana ulaştı.