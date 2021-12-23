Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de alıp başını giden Trabzonspor, iyi oynarken eze eze kötü oynarken de akıllı bir şekilde kazanmasını biliyor. Saha içinde başarının mimarı hiç kuşkusuz Abdullah Avcı. Doğru yerde ve doğru zamanda olmanın meyvesini toplamaya başlayan Avcı, kendi adına da kariyer rekoru kırıyor ve bir ilke imza atmanın eşiğinde. Sezon başının kâğıt üzerindeki şampiyonluk favorileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı âdeta sahadan silen ve çift haneli farklara ulaşan Karadeniz ekibi, Fırtına öncesi sessizliği ligin sonunu beklemeden fırtına sonrası mutluluğa çevirecek gibi görünüyor.

ALKIŞLAR YÖNETİME

Trabzonspor’un genel anlamdaki başarısında ise Ahmet Ağaoğlu’nun göreve gelir gelmez ekonomik disiplin anlayışı, planlama ve kadro mühendisliği yatıyor. Cornelius ve Siopis için bonservis bedeli ödeyen Fırtına, tam 7 futbolcuyu (Dorukhan Toköz, Hamsik, Peres, Kouassi, Gervinho, Koita ve İsmail Köybaşı) ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Ki bunlar arasında takımın beyni ve lideri olan Marek Hamsik’i ayrı bir yere koymak gerekiyor. Son olarak Altay deplasmanında son anda da olsa kazanan Trabzonspor, Ağaoğlu yönetiminin birkaç yıllık yatırımlarını paraya dönüştürüyor.

GERİ DÖNÜŞ UZMANI

Altay deplasmanında 1-0 geriden gelip 2-1 galibiyete uzanan bordo mavililer Abdullah Avcı döneminde bunu çok yaptı. Karadeniz ekibi, Avcı ile 10 maçta mağlup durumdayken puan aldı, 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde edildi.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 18. hafta itibarıyla 27 puanla 8. sırada yer alıyordu bu sezon ise 45 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 18 puanlık fark attı.

VISCA TRANSFERİNDE TRABZON İKİ ADIM ÖNDE

Devre arası transfer dönemi yaklaştı bordo mavililer Gervinho’nun sakatlığı sonrası şimdiden bir takviye yaptı: Jean Evrard Kouassi. Altay maçı sonrası Abdullah Avcı, Başakşehir’den eski öğrencisi Edin Visca’yı da istediğini söyledi. Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Boşnak oyuncuda Trabzonspor daha şanslı. Sebebi de hem takımın şampiyonluğa koşması hem de oyuncunun tercihine bağlı olarak Abdullah Avcı faktörü.

BİRİ GİDER BİRİ GELİR

Bordo mavililerde kadro derinliği o kadar fazla değil belki ama Abdullah Avcı sabırla herkesi kazanmaya bakıyor. Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme gibi önemli isimlerin sakatlığında kazanmasını bilen Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün ardından son dönemde Siopis ve Koita sorumluluk aldı ve verilen şansı olumlu kullandı.

Kuzeyin kralı Cornelius! Trabzonspor İzmir'de iki golle galip Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Altay'ı zor da olsa devirdi, yoluna kayıpsız devam etti. İzmir ekibi Cebrail Karayel'in füzesiyle öne geçti, Abdullah Avcı'nın ikinci yarıdaki hamleleri galibiyeti getirdi. Oyuna giren Bakasetas ve Koita'nın asistlerinde Cornelius attığı iki golle üç altın puanı takımına kazandırdı.

İtalyanların gündemi Trabzonspor: Alay ediyorlar! İtalyan basını, en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde bulunan Trabzonspor'un İstanbul’un zengin kulüpleriyle alay ettiği vurguladı.