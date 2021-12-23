Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi, 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Ghezzal’ın sert şutunda meşin yuvarlağın ağlara gitmesi sonucu siyah-beyazlı ekip galibiyeti göğüsledi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

3. dakikada Soner’in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada sağ taraftan Josef’in içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde bulunan Oğuzhan sol taraftaki Larin’e indirdi. Larin’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tjanic’in plase şutun meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

39. dakikada Montero’nun ceza sahası içinde Kerim Alıcı’ya yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

41. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ersin, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Ghezzal’ın 60. dakikada kaydettiği gol, galibiyeti getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

60. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

72. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pjanic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

77. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Ghezzal’ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak baraja ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

84. dakikada Murat Paluli’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.

89. dakikada Berkan, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arslanagic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1. dakikada Yalçın'ın içeri çevirdiği topu Atınç kale önünde kontrol etti. Seken topa penaltı noktası yakınlarında Tjanic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+6. dakikada sağ taraftan Murat Paluli'nin ortasında Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ersin'de kaldı.

MAÇTAN AYRINTILAR

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Rosier xx, Montero xx, Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Oğuzhan Özyakup xx (Can Bozdoğan dk. 69 x), Pjanic xx, Josef xx, Ghezzal xxx, Larin xxx (Güven Yalçın dk. 76 x), Batshuayi xx (Umut Meraş dk. 86 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Wellinton, Serdar Saatçi, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Kenan Karaman

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Atakan Çankaya xx (Baku dk. 85 ?), Kerim Alıcı xx (Murat Paluli dk. 80 ?), Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx (Yalçın Kayan dk. 69 x), Berkan Emir xx, Tjanic xx, Ndiaye xxx, Halil Akbunar xx (Jahovic dk. 69 x)

Yedekler: Megyeri, Kahraman Demirtaş, Yusuf Talum, Angel, Burekovic, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Ndiaye (dk. 3) (Göztepe), Larin (dk. 31), Ghezzal (dk. 60) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Rosier (dk. 81) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ndiaye, Berkan Emir, Halil Akbunar, Atakan Çankaya (Göztepe), Pjanic (Beşiktaş)