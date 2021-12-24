Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı. Bahsi geçen takımlar;

taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, çeşitli talimatlara aykırı durumlarda bulunma ve usulsüz seyirci alımı gibi nedenlerden cezaya çarptırıldı.

FENERBAHÇELİ BAZI TARAFTARLARIN PASSOLİGLERİNE BLOKE KONDU

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 48 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi. Aynı maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı ev sahibi takım taraftarlarının bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edildiği ifade edildi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile oynadıkları lig maçında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulundukları için 10 bin 500 lira ile cezalandırılırken, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor, çeşitli talimatlara aykırı durumlarda bulundukları için ihtar cezası aldı.

Stadyuma usulsüz seyirci alımında bulunan GZT Giresunspor 125 bin lira ceza alırken, 3 kulüp görevlisine 15'er gün hak mahrumiyeti verildi.

Galatasaray Kulübü ile Başkan Elmas'a, PFDK şoku! Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından medyada yer alan söylemleri üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

PFDK, Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübü, disiplinsizlik gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırdı.

TFF Süper Lig'den 5 kulübü PFDK'ye sevk etti TFF, Galatasaray dahil 5 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu.