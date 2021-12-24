Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da gözler şimdi ara transfer dönemine çevrildi. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim, Antalyaspor maçının hemen ardından bir araya gelerek transferi masaya yatıracak. Muslera ile Diagne’nin uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra Mustafa’nın da Afrika Kupası için gidecek olması transferin yeniden şekillendirilmesine yol açtı.

GEDSON İLK SIRADA

Terim, önceliği kaleci, orta saha ve forvet olarak belirledi. Ayrıca hızlı bir kanat oyuncusu için de Aslan tetikte olacak. Yapılacak hamlelerde en önemli kriter maliyet olarak gözükürken Avrupa’da forma giyebilecek isimler olmasına da dikkat edilecek. Terim’in listesinin ilk iki sırasında Gedson ve Dennis Man’ın olduğu öğrenildi.

MUSTAFA RESMEN ASLAN

Galatasaray, forvet Mustafa Muhammed'i bonservisiyle renklerine bağladı. Sarı kırmızılı yönetim, Mısırlı golcüsü için 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı. Zamalek Kulübü'ne gönderilen yazı ile Galatasaray kararını resmiyete döktü.

Adana Demirspor 2-0 Galatasaray: Aslan deplasmanda ağır yaralı Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Altı maçtır kazanamayan Fatih Terimsiz sarı kırmızılılar, bedavaya kiraladığı genç yıldızının iki golüyle yıkıldı, lider Trabzonspor ile fark 21 puana ulaştı.

Aslan dikiş tutmuyor: 4 yıllık Terim döneminde 49 oyuncu geldi Son dakika Galatasaray haberleri: Liderin 21 puan gerisine düşen sarı kırmızılılarda teknik ekip devre arası yeni takviyeleri işaret etti. Ancak, son dönemdeki transfer hataları, kadro mühendisliğinin sorgulanmasına sebep oluyor.