Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 18’inci haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi ağırladı. 1-0 geriye düştüğü maçta 2 gol atarak geri dönüş yapan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından ise taraftarlar ile Önder Karaveli arasında duygusal anlar yaşandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere çağırılan Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Beşiktaş sürprize izin vermedi: Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi yendi Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 3 puanı 2 golle aldı. Kara Kartal Ndiaye'nin golüyle geri düştü, Larin tabelayı eşitledi. Soner Aydoğdu'nun penaltı atışını kurtaran kaleci Ersin devleşti. Ghezzal şık vuruşuyla üç puanı takımına getirdi. Rosier ise ikinci sarıdan atıldı.

Eski günlere dönüyor: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sevinci Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup son iki maçtaki formuyla eski günlere dönüş sinyalleri verdi. Kartal’ın 10 numarası Göztepe maçında 11’de olacak.

Beşiktaş yönetimi fikir değiştirdi: Aranan kan Karaveli Beşiktaş yönetiminde, Sergen Yalçın sonrasında takımı hem psikolojik yönden hem de saha içi performansı açısından ayağa kaldıran Önder Hoca ile devam etme fikri ağırlık kazandı.