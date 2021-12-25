Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe’de kelleler gidiyor, isyan bitmiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kellesini alsa da taraftarın protestolarından kurtulamayan Başkan Ali Koç ve yönetimi, hedef tahtasına futbolcuları koydu. Henüz hoca konusunda netlik sağlayamayan sarı lacivertlilerde, dokuz kişi kalan Karagümrük karşısında alınan beraberliğin faturası oyunculara kesildi. Malatya maçından da olumsuz bir skor çıkması hâlinde futbolculara ceza yağmuru başlayacak. Oyuncuları hem para cezası bekliyor hem de bazı isimlerin kadro dışı bırakılması gündemde.

YERLİLER GECELERDE

Oldukça kalabalık olduğu öğrenilen listede alışılmışın dışında yabancılar değil yerliler ön planda. Özellikle bazı isimlerin özel hayatlarına dikkat etmemesi, İstanbul gecelerinde gezmeleri yönetimin önüne gelmiş durumda. Durumla bizzat ilgilenen Başkan Ali Koç’un önümüzdeki günlerde futbolcularla bir araya gelip uyarılarda bulunacağı, bundan sonra da kimsenin gözünün yaşına bakmayacağı belirtildi. teknik heyetin, kadroda rotasyona gideceği, ortada Crespo-Zajc ikilisine dönüp, İrfan Can’ı yerine de Rossi’yi sahaya süreceği öğrenildi.

MESUT ÖZİL: BURALAR BİZE YAKIŞMIYOR

Son haftalarda attığı gollerle alkış alan Mesut Özil’den takım arkadaşlarına uyarı geldi. Vitor Pereira’nın ayrılmasıyla liderliği ele alan kaptan “Ligdeki durumumuz Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışmıyor. Biran önce toparlanıp, çıkış geçmemiz gerek. Malatya maçı bizim için milat olmalı” diyerek toparlanma çağrısı yaptı.

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Pereira’yı bir kere daha kapının önüne koyan Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Taraftarların gönlünde yatan isimler Joachim Löw ve İsmail Kartal, ancak yönetimin gündeminde Slaven Bilic ile Francesco Farioli var. Mourinho’nun yardımcısı Jose Sacramento da Fenerbahçe’ye önerildi. Ama favori Bilic görünüyor.

KAPACAK'I KAPACAKLAR

Fenerbahçe’nin Bordeaux’nun elinden kaptığı Burak Kapacak, sarı lacivertli formayı hiç giymeden kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında katıldığı takımda bir dakika bile süre alamayan 22 yaşındaki oyuncuyu Kocaelispor kiralamak istiyor. Burak da oynamak için gitmeye sıcak bakıyor.

ÇILDIRTAN SESSİZLİK

Fenerbahçe taraftarının istifaya davet ettiği Başkan Ali Koç, çağrılara karşı sessizliğini koruyor. Bir kere daha teknik direktörsüz kalan takımla ilgili Başkan’dan ve yönetimden herhangi bir açıklama gelmemesi camiada tansiyonun daha da yükselmesine sebep oluyor. Koç’a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Karagümrük 1-1 Fenerbahçe: Kanarya 9 kişi kalan rakibini yenemedi Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Pesic'le öne geçen Karagümrük'te penaltıya sebep olan Burak ve karta itiraz eden Caner atıldı (dk 38). Penaltıyı Mesut'la gole çeviren sarı lacivertliler eksik rakibi önünde kalan 52 dakikada başka gol bulamadı!

Camia isyanda: Pereira yetmez Koç da gitsin! Sarı lacivertli taraftarlar, Malatya ile Kadıköy’de oynanacak ilk yarının son maçında tribünleri takıma destek vermek için değil, Ali Koç’u istifaya davet etmek için dolduracak. Öte yandan devleri peşinden koşturan Attila Szalai'nin Napoli yolunda olduğu iddia edildi.