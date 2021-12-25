Türkiye Gazetesi

Ligde fırtınalar estiren ve zirvede haftalardır yanına kimseyi yaklaştırmayan Trabzonspor, ilk yarının son maçında sahasında Başakşehir’i ağırlayacak. Emre Belözoğlu ile büyük bir çıkış yakalayan ve küme düşme hattından ligde üçüncü sıraya kadar tırmanan Başakşehir, ligin en formda takımlarından biri olarak dikkati çekiyor. Bu karşılaşma usta-çırak kapışmasına da sahne olacak. Yıllarca Başakşehir’in başında, Emre Belözoğlu’nun kaptanlığında şampiyonluklar kovalayan Abdullah Avcı, eski talebesine ve takımına karşı galibiyet peşinde koşacak.

FENER'İ YAKALADI BİLE

Trabzonspor ise taraftarı önünde Türk futbol tarihinde yeni bir rekor daha kırmak için mücadele edecek. Trabzonspor, bu sezon 18. hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle 45 puan topladı. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması hâlinde ilk yarılar itibarıyla Süper Lig’de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçecek. 2005-06’da Fenerbahçe, ilk yarıda 45 puan toplamayı başarmıştı. Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ise 21 takımlı sezonda 44 puan toplayabilmişti.

STAT YİNE DOLACAK

Trabzonsporlu taraftarlar, ilk yarının son maçında takımlarını yalnız bırakmayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Tribünleri doldurun” çağrısı sonrasında biletlerin

tükendiği belirtildi.

Trabzonspor 'fırtına öncesi sessizlik' deyimini değiştiriyor İstanbul’un büyüklerine karşı 18. hafta sonunda çift haneli farkları açan bordo mavililer, ekonomi ve kadro kurulumu dersi veriyor.

Kuzeyin kralı Cornelius! Trabzonspor İzmir'de iki golle galip Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Altay'ı zor da olsa devirdi, yoluna kayıpsız devam etti. İzmir ekibi Cebrail Karayel'in füzesiyle öne geçti, Abdullah Avcı'nın ikinci yarıdaki hamleleri galibiyeti getirdi. Oyuna giren Bakasetas ve Koita'nın asistlerinde Cornelius attığı iki golle üç altın puanı takımına kazandırdı.