Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın gidince takımı emaneten teslim etmişti Önder Karaveli’ye... Diğer taraftan altyapıdan beslenen bir proje takımı oluşturmak için de hoca arayışına başlanmıştı bile. Portekiz’de devlerin arasından Estroril’i zirveye doğru taşıyan Bruno Pereira ile el sıkışıldı ama anlaşma son anda iptal oldu. Bu sırada Önder Hoca çıktığı ilk maçta bazı sinyaller verdi. Yaptığı değişiklikler ve takımın iştahı yerindeydi. İlk maç ‘Acemi şansı, olabilir’ dendi ama derbideki performansı da dikkat çekiciydi Karaveli’nin.

IŞIL IŞIL PARLIYOR

Ucuz bir penaltıyla ve Vida’nın büyük hatasıyla iki defa geriye düşse de kaybetmedi Beşiktaş, Fenerbahçe’ye Kadıköy’de. Direkten dönen iki top da cabası. Göztepe maçında da tartışmalı bir penaltıyla yenik düşen takım, yine moral bozmadı ve bulduğu iki fırsatı gole çevirip kazandı. Biri derbi, üç maçta alınan 7 puan… Bir şeyler değişiyordu Beşiktaş’ta. Kısa sürede yaşanan bu değişim ile Önder Hoca’nın vazgeçmeyen yapısı, doğru hamleleri, Beşiktaş’a olan sevgisi ve sahaya yansıyan enerji ışıl ışıl parlayınca Beşiktaş yönetimi yeni bir projeye başlamış oldu.

Önder Karaveli, Beşiktaş taraftarlarının kendisi için yaptığı tezahüratlar sonrası gözyaşlarına hakim olamamıştı

HERKESİ MEST ETTİ

Hayatın ne zaman ne getireceğinin hiç kestirilemeyeceğinin en canlı örneklerinden biri şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü olan Önder Karaveli… Sadece 20 gün önce altyapıda hocaydı. Yönetim takımı emaneten ona teslim etti, o emanete sahip çıktı, sarıldı, kucakladı, ayağa kaldırdı. Maç sonu mikrofonlara konuşurken kibarlığı ve teknik bilgisiyle herkesi mest etti.

Tribünlere çağrılan Önder Karaveli gözyaşlarına boğuldu: Beşiktaş seninle gurur duyuyor Beşiktaş dün akşam kendi sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından tribünlere çağırılan teknik sorumlu Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası gözyaşlarını tutamadı. Taraftar ile Önder Karaveli arasında duygusal anlar yaşandı.

Beşiktaş sürprize izin vermedi: Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi yendi Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 3 puanı 2 golle aldı. Kara Kartal Ndiaye'nin golüyle geri düştü, Larin tabelayı eşitledi. Soner Aydoğdu'nun penaltı atışını kurtaran kaleci Ersin devleşti. Ghezzal şık vuruşuyla üç puanı takımına getirdi. Rosier ise ikinci sarıdan atıldı.