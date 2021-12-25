Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Yedi maçtır galibiyeti unutan Galatasaray, Antalyaspor karşısında çıkış arıyor. İlk yarının son maçını galibiyetle kapatıp kötü gidişata son vermenin hesabını yapan sarı kırmızılılarda teknik ekibi sakat ve cezalıların çokluğu düşündürüyor. Muslera ve Diagne’nin sakatlığına Cicaldau ve Taylan’ın cezaları eklenince Aslan’da taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Fatih Terim kadroda mecburi revizyona gidecek. Tecrübeli hocanın Feghouli’yi sol, Berkan’ı sağ içte, Aytaç’ı ise ortada görevlendirmesi bekleniyor.

MUSTAFA İÇİN ÖDEME

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Sizi tanıyamıyorum” diyen Terim “Bizim kalitemiz asla bu değil, Galatasaray’ın olması gereken yer bu değil. Bu maçı kazanıp tatile biraz olsun rahat girelim” ifadelerini kullandı.

Bu arada 31 Aralık’a kadar opsiyonu bulunan Mustafa Muhammed için Zamalek ile yazışmalara başlanırken hafta başı 4 milyon dolarlık ödemenin yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca van Aanholt’u kadrosuna katmak isteyen Lazio ile Vedat Muriç takasının gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray'da transfer zirvesi: Elmas ve Terim bir araya geliyor Galatasaray'da Muslera ve Diagne’nin uzun süreli sakatlığının yanı sıra Mustafa’nın Afrika Kupası’na gidecek olması kadroya takviye planlarını değiştirdi.

Aslan dikiş tutmuyor: 4 yıllık Terim döneminde 49 oyuncu geldi Son dakika Galatasaray haberleri: Liderin 21 puan gerisine düşen sarı kırmızılılarda teknik ekip devre arası yeni takviyeleri işaret etti. Ancak, son dönemdeki transfer hataları, kadro mühendisliğinin sorgulanmasına sebep oluyor.