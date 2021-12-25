Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 19. ve ligin ilk devresinin son maçından 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Ligin ilk yarısını kazanarak kapatan ve moral bulan Cimbom'da galibiyeti getiren goller, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 27'ye yükselterek maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Boffin'in müdahale ettiği top uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.

8. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortağında, Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin uzanarak topu çıkardı ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.

45+1. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli, yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray maçın ilk yarısı 1-0 önde tamamladı.

GALATASARAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau müsabakanın kadrosunda yer almadı. Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan da yedeğe çekildi.

Galatasaray teknik heyeti, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip maça İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ile başladı.

Galatasaray'ın yedeklerinde ise Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan'ın yanı sıra Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Gustavo Assunçao, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne de kadroda bulunmadı.

AYTAÇ KARA İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli futbolcu, Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu maçta orta sahada görev yaptı.

Aytaç Kara, ligde daha önce üç karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

TERİM'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da görev alamadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Tecrübeli teknik adam, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarının ardından Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında yer alamayarak cezasını tamamladı.

Fatih Terim isyan etti: Galatasaray bu değil! “Sahada sizi tanıyamıyorum” diyen tecrübeli hoca “Bu takım bu kadar geride olmayı hak etmiyor. Antalya’yı yenip biraz nefes alalım” sözlerini kullandı.

Galatasaray'da transfer zirvesi: Elmas ve Terim bir araya geliyor Galatasaray'da Muslera ve Diagne’nin uzun süreli sakatlığının yanı sıra Mustafa’nın Afrika Kupası’na gidecek olması kadroya takviye planlarını değiştirdi.

Adana Demirspor 2-0 Galatasaray: Aslan deplasmanda ağır yaralı Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Altı maçtır kazanamayan Fatih Terimsiz sarı kırmızılılar, bedavaya kiraladığı genç yıldızının iki golüyle yıkıldı, lider Trabzonspor ile fark 21 puana ulaştı.