Türkiye Gazetesi

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde oynanan ASM Oran-Mouloudia Saida maçı kahreden olayla son buldu. Ev sahibi takım Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



HENÜZ 30 YAŞINDAYDI

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti Manisa'da 19 yaşındaki genç halı sahada maç yaparken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen genç tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Görev sırasında kalp krizi geçiren asker şehit oldu Suriye Üs Bölgesi'nde Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.

Kulüp yöneticisi tribünde kalp krizi geçirip öldü Tomarza Belediyespor’da yönetici olan Savaş Kurt, maç esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.