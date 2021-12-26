Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe, uzun zamandır hayalini kurduğu yüksek kriterli hocasına Vitor Pereira sonrası kavuşabilir. Portekizliyi kovduktan sonra Slaven Bilic ile Francesco Farioli arasında gidip gelen yönetim, taraftarın “Ali Koç istifa” protestoları ayyuka çıkınca, liste başına Joachim Löw’ü aldı. Bizzat Koç tarafından yürütülen operasyonda, Alman teknik adama 2024’e kadar tam yetkili sözleşme teklif edildi.

YÜKSEK BÜTÇELİ TAKIM

Yeni sezonda UEFA’yla olan Finansal Fair Play sözleşmesinin de sona ermesiyle Löw’e daha geniş bir transfer bütçesi de vadeden Ali Koç, görev süresi boyunca Alman hocayla devam etme isteğini de pakete ekledi. Joachim Löw ismi İsmail Kartal’ı da Fenerbahçe’ye yaklaştırıyor. Zira Kartal’ın yakın dostu olan Löw ile Fenerbahçe için bir arada çalışabileceği biliniyor. Yönetim Bilic’le de temasını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Max Meyer takımdan gönderiliyor Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’nın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de bileti kesilen ilk isim belli oldu. Yaz transfer sezonun son gününde takıma katılan Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi.

Fenerbahçe'de hoca belirsizliği: Taraftar farklı, yönetim farklı görüşte Teknik Direktör Vitor Pereira’nın ipi çekilince de tansiyonu düşmeyen taraftar, Başkan Ali Koç’u hedef alırken, yönetimin tepkisi de futbolculara döndü. Oyuncular kadro dışı ve para cezasıyla yüz yüze. Teknik direktör belirsizliği süren takımda ise taraftarların gönlünde yatan isimler ile yönetimin gündemindeki isimler farklı.