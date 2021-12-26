Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş Kulübü’nün dün yapılan 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulunda büyük bir şok yaşandı ve eski başkan Fikret Orman’ın ihraç edilmesi talep edildi. Orman’ın başkanlık yaptığı dönemlerde milyon avrolara varan açık olduğu belirtilmişti. Orman döneminin ibra edilmemesi bekleniyordu ama ihraç konusu camiayı salladı. 121 imzalı önergede Fikret Orman’ın Beşiktaş Kulübü’nden ihraç edilmesi talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Önergede Orman hakkında belirtilen iddia dosyası ise oldukça kabarık.

SON KARAR YÖNETİMİN

Divan Başkanlık Kuruluna verilen önergede ‘Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması’, ‘Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi’, ‘Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması’, ‘30’dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması’ ve ‘Kulübün borç yükünün altında kalması’ iddiaları yer aldı. Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Ancak bu önerge, dilek ve istekler bölümüne alınarak Yönetim Kuruluna sevk edildi, kararı Ahmet Nur Çebi yönetimi verecek.

ÇEBİ'DEN SERT TEPKİ: ÜÇ AYDA NE DEĞİŞTİ?

Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü genel kurulda eski yönetime tepkiliydi. Fikret Orman’a sert çıkan Çebi, "‘Benim altımı oydular’ diyorlar ben kimsenin altını oymadım. Mayıs ayında seçildiler, ekim ayında gittiler. Üç ayda ne değişti? UEFA’dan temiz kâğıdı alıp, Avrupa’ya katılabilmek için borçlar ödenmesi gerekirken ‘Eylülün ödemesini yapmayacağız, çünkü ekimde seçim var’ diyerek UEFA’ya dilekçe verdiler. Biz bunu çözerken evlerimizi ipotek verdik. Onlar giderken loca aldılar” dedi.

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Fikret Orman'ın iki dönemi ibra edilmezken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi.

FİKRET ORMAN: AYIPTIR YA!

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, ihraç talebinin kabul edilmesi sonrası sert konuştu. Orman “Bu yapılan çok alçakça. Algı oluşturuluyor, ayıptır ya. Bu rapor aslında kulübe daha evvel geldi. Ben biliyorum. Bugünden sonra hukuki süreç başlayacak. Göreceğiz hep beraber neler olacağını” dedi.

Tribünlere çağrılan Önder Karaveli gözyaşlarına boğuldu: Beşiktaş seninle gurur duyuyor Beşiktaş dün akşam kendi sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından tribünlere çağırılan teknik sorumlu Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası gözyaşlarını tutamadı. Taraftar ile Önder Karaveli arasında duygusal anlar yaşandı.

Beşiktaş sürprize izin vermedi: Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi yendi Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 3 puanı 2 golle aldı. Kara Kartal Ndiaye'nin golüyle geri düştü, Larin tabelayı eşitledi. Soner Aydoğdu'nun penaltı atışını kurtaran kaleci Ersin devleşti. Ghezzal şık vuruşuyla üç puanı takımına getirdi. Rosier ise ikinci sarıdan atıldı.