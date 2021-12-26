Fenerbahçe, bugün kendi evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Maç öncesinde kamp kadroları açıklandı. Luiz Gustavo'nun kadroda yer almaması ise dikkat çekti.
KAMP KADROSUNA ALINMADI
Sarı-lacivertlilerde son haftalarda gösterdiği performansla taraftardan tepki çeken Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor maçında sahada olmayacak. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak Fenerbahçe'de gribal enfeksiyonunu atlatan Tisserand kamp kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:
Berke, Ertuğrul, Szalai, Min Jae, Tisserand, Novak, Nazım, Burak, Osayi-Samuel, Meyer, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Muhammed, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia, Serdar ve Rossi
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