Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe hoca arayışına devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerde hoca önceliği Joachim Löw olurken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı. Schira, attığı tweette, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı.

MESUT ÖZİL DEVREDE

Fenerbahçe’nin kaptanı Mesut Özil, Ali Koç’la konuşarak Löw'ün getirilmesi yönünde yoğun ısrarı olduğunu belirtti. Taraftarlarda Alman hocayı istiyor. Löw'ün en ciddi alternatifi ise Slaven Bilic.

CEVABI BEKLENİYOR

Fenerbahçe Alman hoca Joachim Löw’den olumlu sonuç alamazsa 3 Ocak 2022'de Bilic'le İstanbul'da sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın attığı tweet;

Fenerbahçe'de liste başı Löw Pereira’yı kovup hoca aramaya başlayan Fenerbahçe'de tribünlerin tepkisi üzerine yönetim çıtayı yükseltti. Löw’e 2024’e kadar tam yetkiyle sözleşme teklif edildi, cevap bekleniyor.

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