Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Böylelikle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

3 FUTBOLCU YEDEĞE ÇEKİLDİ

Fenerbahçe, ligin son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın 18. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Nazım Sangare, Dimitrios Pelkas ve Enner Valencia yedeğe çekildi. Fenerbahçe teknik heyeti, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de bu 3 futbolcunun yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a görev verdi.

CRESPO YENİDEN KADRODA

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Serdar Dursun ile başladı.

BURAK KAPACAK YEDEKLERDE

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 5 SAKAT

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi. Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

TAKIMIN BAŞINDA YİNE ZEKİ MURAT GÖLE VAR

Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor karşısında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdikleri başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, futbol takımının yaşadığı kötü gidiş nedeniyle başkan Koç ve yönetime tepkisini dile getirdi. Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ayrıca futbolcular da ıslıklandı.

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