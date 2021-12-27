Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta pandemi sebebiyle ertelenen genel kurullarının dün ikincisi gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk gün ibra edilmeyen ve ihraç edilmesi istenen Fikret Orman’ın sözlerine cevap verdi. Çebi, “Fikret Orman helallik vermeyecekmiş. Helallik alması gereken benim. Bana yaptıklarını başkanlığım bitince açıklayacağım. Millet ‘Paralar nerede?’ derken ben sana rapor çıkardım. Al bunu git savun kendini. Bunu çıkarmasak yıllarca ‘Paralar nerede?’ diyeceklerdi. Nedir korkun? Bu bir şanstır sizin için. Eğer haklıysan çık kendini savun” dedi.

TRABZON DA AĞLIYOR

Ahmet Nur Çebi’nin en çarpıcı açıklamalarından biri de Yıldırım Demirören hakkındaydı. Çebi, “Yıldırım Demirören verdiği zararın tamamını karşılamıştır. Belgesi bende” sözlerini kullandı.

Fulya davasının denetim raporunda olmamasıyla ilgili eleştirilere tepki gösteren siyah beyazlıların patronu, “Fulya davası 2008’de bitmiş. Biz son 10 yılın denetim raporunu çıkardık” dedi.

Hakemlerle ilgili Galatasaray’dan sonra Trabzonspor’un da ağlamaya başladığını söyleyen Çebi, “Bu arada ben Trabzon doğumluyum, memleketimi de seviyorum ama ben Beşiktaş’ı çok seviyorum” diye konuştu.

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman

"FİKRET ORMAN GİBİ GİTME!"

Asbaşkan Emre Kocadağ kürsüde kendisini eleştirdikten sonra genel kurulu terk etmek üzere olan eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na tepki göstererek, “Fikret Orman gibi bırakıp gitme. Bekle iki dakika. Siz bu fatura olaylarını, 100 milyonlarca avroyu dışarı çıkarmak için oradan oraya verdiyseniz bilmiyorum. Bunu senin başkanın bilir. Hesabı vermesi gereken Fikret Orman’ın kendisidir” dedi.

ÇEBİ YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ

Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında Ocak 2020-Aralık 2020 ve yönetimi tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi.

Önceki gün de Ekim 2019-Aralık 2019 dönemi idari ve mali yönden ibra edilmiş, Fikret Orman’ın Ocak 2019-Mayıs 2019 arasındaki dönemi ibra edilmemişti.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'a ihraç şoku İdari ve Mali Genel Kurulda başkanlık yaptığı dönem mali ve idari yönden ibra edilmeyen Fikret Orman’ın kulüpten ihracı için yapılan oylama kabul edildi.

Tribünlere çağrılan Önder Karaveli gözyaşlarına boğuldu: Beşiktaş seninle gurur duyuyor Beşiktaş dün akşam kendi sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından tribünlere çağırılan teknik sorumlu Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası gözyaşlarını tutamadı. Taraftar ile Önder Karaveli arasında duygusal anlar yaşandı.