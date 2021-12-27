Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Ocak ayı yaklaşırken Galatasaray’da hareketlilik başladı. Ara transferde en az 2-3 takviye düşünen sarı kırmızılarda öncelik Gedson Fernandes. Benfica ile yazdan beri görüşmelerini sürdüren Aslan, yıldız isimde son noktaya geldi. Diagne’nin sakatlanması, Mustafa’nın Mısır Millî Takımı’yla Afrika Kupası’na gidecek olması sebebiyle Cimbom forvet transferine öncelik verdi. Hertha Berlin’de forma giyen Piatek’in kiralanması gündemde. Ayrıca iki kanatta da oynayabilen Solbakken de takip ediliyor.

YILDIZLARA VEDA

Muslera'nın yokluğunda kaleyi de güçlendirecek olan Aslan'da transfer listesinin belli olmasının ardından şimdi gündemde hangi oyuncularla yolların ayrılacağı var. Hem yabancı kontenjanını azaltmak hem de yıllık maliyetleri düşürmek isteyen yönetim, sözleşmenin son senesinde olan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ikilisiyle alacaklarına karşılık anlaşmayı planlanıyor. Ayrıca beklentilerin altında kalan Yedlin’e de gelecek tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu.

KİRALIK GİTMİŞTİ

Okan Kocuk geri dönüyor

Muslera’nın sakatlığı sonrası kaleye takviye düşünen Galatasaray’da plan netleşiyor. Maddi durum sebebiyle dikkatli hareket etmek isteyen yönetim sezon başı Giresunspor’a kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan Okan Kocuk’u geri çağırmak istiyor. Tabii Giresunspor kaleye yeni bir takviye yaparsa.

Aslan 7 maç sonra kazandı: Galatasaray 2-0 Antalyaspor Süper Lig'in 19. ve ligin ilk devresinin son maçında 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Fatih Terimsiz sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçta 'gitti bitti' denilen ligde umuda tutundu. Cimbom'un diğer golünü ise sahaya kaptan çıkan Feghouli kaydetti.

Fatih Terim isyan etti: Galatasaray bu değil! “Sahada sizi tanıyamıyorum” diyen tecrübeli hoca “Bu takım bu kadar geride olmayı hak etmiyor. Antalya’yı yenip biraz nefes alalım” sözlerini kullandı.