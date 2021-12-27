Türkiye Gazetesi

Acısıyla tatlısıyla Süper Lig'de ilk yarı bugün sona eriyor. Devreyi bitiren takımlar içerisinde en tatlı sonucu elde eden hiç şüphesiz lider Trabzonspor. 49 puana ulaşan ve 19. haftalar sonunda rekor kıran Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk yarıyı tek yenilgiyle kapattı. O da Antalya-spor karşısında. Bordo mavililer, puan sıralamasında ilk 10'da yer alan takımlara karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Zaten farkın da çift haneli rakamlarda olmasının sebebi, ya galip gelmesi ya da yenilmemesiydi.

ŞUT BOMBARDIMANI

İkinci Konya ve üçüncü Başakşehir ile berabere kalan Trabzonspor, G.Saray ve Alanya ile de yenişememiş F.Bahçe, Adana Demir, Beşiktaş ve Sivasspor'u ise mağlup etmişti. 19 maçın 18'inde gol atma başarısı gösteren Fırtına, bir tek Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. En farklı galibiyeti ise ligin ilk haftasında Malatya deplasmanında 5-1 ile almıştı. Ve 15 maçta rakip kaleye çift haneli şutlar gönderen Karadeniz temsilcisi sadece dört maçta tek hanede kaldı ve onların dördünü de kazandı.

ABDULLAH AVCI'NIN USTALIK ESERİ

Adı Başakşehir ile özdeşleşen, sonrasında büyük kulüplerden Beşiktaş'ta kötü bir dönem geçirip tatsız ayrılan Abdullah Avcı, Trabzon'da doğru yerde, doğru zamanda olduğunu gösteriyor. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren tecrübeli teknik adam bir anlamda "ustalık" belgesini şampiyonluk ile taçlandırmak için şimdiden gün sayıyor.

Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği maç başı puan ortalaması 2,42

DIŞARIDA DAHA ÇOK TOPLADI

Pandemi takımların iç saha üstünlüğünü sona erdiren faktörlerden biriydi. Bordo mavililer, iç sahada 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan toplarken, dış sahada 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

TRABZONSPOR'UN İLK DEVRE 'EN'LERİ

En faklı skor: 1-5 Malatya (D)

En çok şut (20): 3-1 F.Bahçe

En çok başarılı pas (652): 1-2 Altay (D)

En fazla topa sahip olma (% 73): 3-1 F.Bahçe

En fazla korner (10): 1-1 Alanya

En uzun galibiyet serisi: 8 maç

Trabzonspor bu sezon kalesinde 8 maçta gol görmedi.

TRABZONSPOR EFECAN VE VISCA'NIN PEŞİNDE

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, üç takviye yapacaklarını söyledi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası planlar sürekli revize ediliyordu. Edgar'ın yerine stoper bakan bordo mavililer kanat bölgesi için de Edin Visca ve Efecan Karaca isimlerine ağırlık verdi. İki ismin adı daha önce de gündeme gelmiş ancak somut bir adım atılamamıştı.

YÖNETİMİN ELİ GÜÇLÜ

Takımın şu anda çok iyi gitmesi ve şampiyonluk yolunda muhtemel bir kaza yaşamamak adına adımlarını sağlam atan yönetim, kulübeyi de zengin tutma düşüncesinde. Bu sebeple de Efecan ve Visca için görüşmelere başlanacak. İki futbolcunun da Trabzonspor'u istediği biliniyor ve bu durum kulüpleriyle yapılacak pazarlıklarda yönetimin elini fazlasıyla güçlendiriyor.

Abdullah Avcı'ya 'çırak' çelmesi: Trabzonspor Başakşehir'le yenişemedi Seyir zevki yüksek karşılaşmada her iki takım da üç puan için yüklense de kazanan çıkmadı. Karadeniz ekibinde Dorukhan ve Cornelius’un vuruşları direkte patladı. Lider devre arasına iki puan kayıpla girdii

Trabzonspor rekor için sahaya çıkacak Trabzonspor, bugün tarihi rekor için sahaya çıkıyor. Borda-Mavili ekip Süper Lig’in 19’uncu haftasında kendi sahasında Başakşehir’i ağırlayacak. Taraftarı önünde rakibi karşısında puanlarla ayrılması halinde Trabzonspor, Süper Lig’de en çok puan toplayan ekip olarak adını tarihe yazdıracak.